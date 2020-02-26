На сессию Запорожского горсовета пришли люди в масках и с плакатами. Фото

РепортерUA 26 Фев 2020 - 14:16

Сегодня, 26 февраля, на сессию городского совета пришли люди, которые выступают против закрытия ярмарки возле цирка, а также представители общественности, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе, сообщает корреспондент РепортерUA.

Люди принесли с собой плакаты с надписью — «Стоп туберкулез!», а также медицинские маски. Глава группы «Ассоциация бездомных Запорожья» Елена Гулая рассказала, что на сегодняшний день есть необходимость в создании палаток для информирования населения о туберкулезе и предоставлении жителям поддержки. И ни в коем случае нельзя закрывать тубдиспансеры.

Депутатов просили поддержать организацию с такой инициативой и помочь с выбором локаций информационных палаток.

Отметим, что сегодня депутаты планируют принять обращение к Президенту Украины, Кабмину и Запорожскому областному совету о недопустимости закрытия противотуберкулезных амбулаторных диспансеров, сокращение их финансирования, уменьшение койко-мест, увольнения врачей-фтизиатров.

 

Также на сессии присутствовали люди, которые выступают против закрытия ярмарки возле цирка. Среди них как продавцы, так и покупатели. 

public://uploads/photos/don_7066.jpg
public://uploads/photos/don_7068.jpg
public://uploads/photos/don_7078.jpg
public://uploads/photos/don_7081.jpg

public://uploads/photos/don_7089.jpg
public://uploads/photos/don_7144.jpg
public://uploads/photos/don_7161.jpg
public://uploads/photos/don_7175.jpg
public://uploads/photos/don_7226.jpg
public://uploads/photos/don_7263.jpg
public://uploads/photos/don_7289.jpg
public://uploads/photos/don_7310.jpg
public://uploads/photos/don_7232.jpg
public://uploads/photos/don_7267.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...