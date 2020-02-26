На сессию Запорожского горсовета пришли люди в масках и с плакатами. Фото

Сегодня, 26 февраля, на сессию городского совета пришли люди, которые выступают против закрытия ярмарки возле цирка, а также представители общественности, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе, сообщает корреспондент РепортерUA.
Люди принесли с собой плакаты с надписью — «Стоп туберкулез!», а также медицинские маски. Глава группы «Ассоциация бездомных Запорожья» Елена Гулая рассказала, что на сегодняшний день есть необходимость в создании палаток для информирования населения о туберкулезе и предоставлении жителям поддержки. И ни в коем случае нельзя закрывать тубдиспансеры.
Депутатов просили поддержать организацию с такой инициативой и помочь с выбором локаций информационных палаток.
Также на сессии присутствовали люди, которые выступают против закрытия ярмарки возле цирка. Среди них как продавцы, так и покупатели.