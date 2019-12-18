Бюджет-2020: онлайн-репортаж 46-й сессии Запорожского городского совета

Сегодня, 18 декабря, началась последняя в этом году 46-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня около 30 вопросов, а также более 50 дополнительных.
Одним из главных вопросов является проект решения «О бюджете на 2020 год». Напомним, согласно проекта объемы бюджета Запорожья будут примерно на 1,1 миллиарда гривен меньше показателей текущего года. Расходы бюджета города на данный момент запланированы на уровне 7,847 млрд гривен.
10:50. Под стенами городского совета проходит митинг рыночников, которые выступают в защиту ярмарки у цирка. Также присоединились к акции покупатели. Люди пришли с флагами, с собой принесли бочки-барабаны и свистки. Обещают, что будут устраивать митинги перед каждой сессий городского совета, пока власть не прислушается.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:10. Секретарь городского совета Руслан Пидорич заявил, что есть договоренность между депутатами отказаться от выступлений и сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.
11:18. Мэр города Владимир Буряк заходит в сессионный зал.
11:21. Депутаты регистрируются. В зале - 49 депутатов из 64.
Сессия объявлена открытой. Звучит гимн.
11:24. В работе заседания принимают участие народные депутаты, представители патрульной полиции области, глава областного союза предпринимателей.
Городской голова сообщает, что 14 декабря ушел из жизни депутат городского совета Сергей Балашов. Депутаты почтили минутой молчания память коллеги.
11:27. Начальник управления патрульной полиции области Светлана Михайловская докладывает о работе патрульной полиции. По ее словам, за 11 месяцев текущего года выявлено и раскрыто по горячим следам 1851 уголовное правонарушение. Из них: 16 убийств, 59 грабежей, 295 краж, 1083 наркопреступления, 16 - мошенничеств, 18 - нанесение тяжких телесных повреждений и др.
Также патрульные вместе с инспекцией по благоустройству горсовета брали участие в проведении 35 рейдов по выявлению стихийной торговли. Патрульные 387 раз выезжали на сообщения граждан относительно стихиной торговли. За этот период вынесено 658 постановлений по ст. 122 ч.1.
11:46. Депутаты интересуются, почему патрульные полицейские не всегда выезжают на вызовы, а инога горожанам приходится ожидать несколько часов. Светлана Михайловская отмечает, что патрульные пытаются отрабатывать все вызовы, которые поступают на пульт диспетчеру, но преимущество отдают уголовным преступлениям, так как если поступает вызов о стихийной торговли и одновременно о грабеже, то в первую очередь, правоохранители выедут на отработку сообщения о грабеже.
11:55. Депутаты продолжают задавать вопросы начальнику управления патрульной полиции области. Депутат от «Самопомощи» Олег Королев интересуется мнением Светланы Михайловской по поводу работы ярмарки у цирка. По словам Михайловской, это скорее политический вопрос. С одной стороны было решение, которое разрешало работать ярмарке. Но теперь есть распоряжение о ее закрытии. Поэтому нужно действовать по закону.
12:05. Мэр Владимир Буряк кратко рассказывает, почему было принято решение закрыть ярмарку возле цирка. «Я не против рынка, ярмарки и т.д. Эта ярмарка в свое время была основана решением городского совета и предшествовала Покровской ярмарке. Но некоторая часть людей осталась торговать на площади у цирка. Когда мы поняли, что победить торговлю не можем, было решено создать временный рынок. Но, когда создали, начали поступать письма от людей о вспышках инфекционных заболеваний; о том, что продукты, которые продают, не проходят лабораторную экспертизу. Поэтому специалисты предложили закрыть данную ярмарку. О том, что нужно прекратить ярмарку свидетельствуют собщения Нацполиции, куда поступают жалобы от жителей города на качество продуктов, которые продают на ярмарке. Также нам поступало письмо от областной государственной администрации с просьбой принять меры и закрыть ярмарку в связи с жалобами жителей региона».
12:15. Депутат от фракции «Солидарность» Александр Кобзарюк выступает в защиту ярмарки и отмечает, что там продают качественные продукты. По его словам, очень странно, что спустя столько лет работы, именно сейчас решили унитожить ярмарку. Просит депутатов и мэра не идти против людей.
12:40. Владимир Буряк предложил на следующую сессию, которая предварительно состоится 29 января, депутату Кобзарюку предоставить согласованные с рыночниками предложения по поводу возможной работы ярмарки. Но, в списке продуктов, которые будут реализовываться, не должно быть рыбы и мяса.
12:41. Мэр напоминает, что 7 декабря отмечался День работников местного самоуправления. Городской голова поздравил всех присутствующих с праздником и по этому случаю наградил почетными грамотами представителей депутатского корпуса.
12:46. Сообщается, что в составе фракции «Наш край» произошли изменения. Главой фракции избран Роман Таран. В состав фракции вошел Игорь Воеводин.
Перерыв 15 минут.
13:13. Депутаты собираются в зале после перерыва.
13:17. Регистрация. В зале - 55 депутатов из 64.
13:21. Выступает председатель одного из домов ОСМД. Обращается к депутатам с просьбой проведения дальнейшей программы термомодернизации домов ОСМД.
13:24. В повестку дня было предложено внести около 30 вопросов повестки дня, которые утвердили на согласительном совете. Предлагается принять повестку дня за основу. Голосуют. За - 49. Принято.
13:25. Было предложено на согласительном совете включить в повестку дня дополнительные вопросы. Мэр зачитывает каждый вопрос, а депутаты голосуют за включение в повестку дня.
14:12. Утверждают в целом повестку дня. За - 54. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
14:18. Предложено отказаться от оглашений депутатских заявлений, которые занимают основное время работы сессии городского совета. Голосуют за данное предложение. За – 46. Принято.
Утверждают регламент. В 14:30 - обеденный перерыв. Голосуют. За - 46. Принято.
Объявлен обеденный перерыв.