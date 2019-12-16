Ушел из жизни депутат Запорожского городского совета

В Запорожье 14 декабря внезапно ушел из жизни депутат городского совета Сергей Михайлович Балашов. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
Трудовая деятельность Сергея Михайловича началась в качестве лаборанта кафедры электронной техники в Запорожском индустриальном институте. Затем работал в конструкторском бюро «Электроавтоматика». С 1992 года начал работать на Запорожском заводе феросплавов. Он прошел путь от мастера до главного инженера ОАО «Запорожский завод ферросплавов.
«Сергей Михайлович Балашов был человеком высокопорядочным и интеллигентным, настоящим профессионалом своего дела. Ему были присущи искренность и открытость, энергичность и добросовестный труд на благо Запорожья и горожан. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал и работал вместе с ним», – отмечают в горсовете.
Редакция РепортерUA выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Балашова.