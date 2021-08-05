Ушел из жизни четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила нардеп Юлия Тимошенко в Facebook в четверг, 5 августа.
«Первый председатель СБУ, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО ... Человек, олицетворяющей целую эпоху в украинской политике … Искренние соболезнования Ившиной Ларисе, всем родным и близким. Вечная память», - написала Тимошенко.
О дате прощания пока не сообщается.
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