Опрос: как изменилась жизнь запорожцев во время карантина. Видео

Пандемия коронавируса значительно изменила жизнь людей во всем мире. В связи с введением карантина очень многие вынуждены были находится дома, лишаясь даже тех привычек, которым раньше не придавали значения.
Многие остались без доходов и средств на существование, другие перешли на удаленный режим работы, а кто и вовсе радовался таким изменениям, занялся самообразованием и спортом в домашних условиях.
Но есть и те люди, которые практически не почувствовали изменений в своей жизни – они продолжали ходить на работу, ездить в общественном транспорте, правда с учетом выполнения требований МОЗ.
РепортерUA узнавал, что изменилось в жизни запорожцев во время карантина.