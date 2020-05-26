Опрос: как изменилась жизнь запорожцев во время карантина. Видео

РепортерUA 26 мая 2020 - 10:11

Пандемия коронавируса значительно изменила жизнь людей во всем мире. В связи с введением карантина очень многие вынуждены были находится дома, лишаясь даже тех привычек, которым раньше не придавали значения. 

Многие остались без доходов и средств на существование, другие перешли на удаленный режим работы, а кто и вовсе радовался таким изменениям, занялся самообразованием и спортом в домашних условиях.

Но есть и те люди, которые практически не почувствовали изменений в своей жизни – они продолжали ходить на работу, ездить в общественном транспорте, правда с учетом выполнения требований МОЗ.

РепортерUA узнавал, что изменилось в жизни запорожцев во время карантина.

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