«Укрзализныця» возобновила работу ж/д-касс

РепортерUA 27 мая 2020 - 09:46

Со среды, 27 мая, в Украине возобновлена работа ж/д-касс «Укрзализныци». Об этом сообщается на сайте компании.

«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами», - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.

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