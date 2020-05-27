«Укрзализныця» возобновила работу ж/д-касс

Со среды, 27 мая, в Украине возобновлена работа ж/д-касс «Укрзализныци». Об этом сообщается на сайте компании.
«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами», - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.