Вместо рухнувшего моста под Никополем построили понтонную переправу. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео Никополь News 27 мая 2020 - 14:43

В Никопольском районе Днепропетровской области завершили монтаж понтонной переправы на месте упавшего моста. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко в Facebook в среду, 27 мая.

«Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли», - написал Бондаренко.

Сегодня планируют завершить укладку асфальтного покрытия на понтон и стыковка наземных подъездов с переправой.

«Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию», - пояснил чиновник.

 

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