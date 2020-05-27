Вместо рухнувшего моста под Никополем построили понтонную переправу. Фото. Видео

В Никопольском районе Днепропетровской области завершили монтаж понтонной переправы на месте упавшего моста. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко в Facebook в среду, 27 мая.
«Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли», - написал Бондаренко.
Сегодня планируют завершить укладку асфальтного покрытия на понтон и стыковка наземных подъездов с переправой.
«Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию», - пояснил чиновник.