Масштабные хищения с КП города: в Запорожье судебное заседание по делу Безлепкина перенесли

Сегодня, 27 мая, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось подготовительное заседание по делу экс-директора Департамента ЖХК города Валерия Безлепкина, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 3 ст. 206 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия», противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное служебным лицом с использованием служебного положения, которое повлекло ущерб в крупных размерах).
Сегодня суд попытался в очередной раз провести подготовительное судебное заседание по обвинению Валерия Безлепкина. Однако, Безлепкиным и его адвокатом Анатолием Тарасенко были озвучены формальные причины отвода прокурора Т. Мирзоян, а именно то, что по заявлению экс-директора Департамента ЖХК было возбуждено уголовное дело, где прокурор проходит свидетелем. Несмотря на неубедительность оснований, коллегия суддей в составе Ю. Апаллоновой, Ю. Геец и В. Калюжной, приняла отвод прокурора.
Следующее заседание назначено на 4 августа 2020 года.
Напомним, Валерий Безлепкин возглавил департамент ЖКХ Запорожья в 2014 году. В фабуле обвинительного акта указывается, что во время пребывания его на должности директора департамента ЖКХ были осуществлены действия, направленные на блокировки осуществления оплаты услуг, предоставленных компанией «МКС», что практически препятствовало осуществлению деятельности компании.
На тот момент компания «МКС» предоставляла услуги программного обеспечения, которое позволило сэкономить средства коммунальным предприятиям. Но именно деятельность этой компании блокировалась директором департамента ЖКХ. Преимущество отдавали компаниям «ГЮСС» и «ЗСС», которые предоставляли услуги по завышенным ценам. Согласно обвинительного акта, только за незначительный период блокирования компании «МКС» и работы «ЗСС» и «ГЮСС», указанный в документе, коммунальные предприятия понесли убытки в размере 9 миллионов.
Действия Валерия Безлепкина, по имеющейся информации, были связаны с лоббированием интересов Юрия Комиссарова, и восстановлением монополии его предприятий на рынке начисления и приема коммунальных платежей, что способствовало возращению масштабных схем хищения средств с коммунальных предприятий города.
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По этому поводу, а также по аналогичным ситуациям, связанными с мастшабными хищениями, в том числе и по поводу действий Безлепкина в отношении компании «МКС», коммунальные предприятия не раз обращались за помощью к депутатам городского совета. Они заявляли, что их принуждали работать с нужными компаниями по завышенным ценам.
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О том, каким образом возвращалась схема хищений через компании «ГЮСС» и «ЗСС» в нарушении закона о конкуренции детально изложено в решении Антимонопольного комитета. АМКУ признал действия ООО ПКФ «ГЮСС» такими, что дискредитируют «МКС». Одним из способов полной дискредитации компании стало проведение так называемого «технического аудита» программного продукта компании, предприятием Юрия Комиссарова – ООО ПКФ «ГЮСС». Результаты проведенного «технического аудита» и стали предметом исследования АМКУ.
Также этот вопрос рассматривался и на депутатской комиссии горсовета, которая инициировала проведение служебного расследования. На время работы комиссии Безлепкин был отстранен от выполнения полномочий директора департамента ЖКХ. Результаты проведенного служебного расследования, а также факты, которые предоставили коммунальные предприятия, передали в правоохранительные органы.
Спустя некоторое время Владимира Безлепкина уволили с должности, а правоохранительные органы открыли уголовное дело с обвинением в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206 УК Украины, а именно за злоупотребление властью и служебным положением, и противодействие законной хозяйственной деятельности, в том числе по отношению к ООО «МКС».
Отметим, что крупные коммунальные предприятия Запорожья, такие как «Водоканал» и «Городские тепловые сети» неоднократно заявляли о попытках влияния и вмешательстве в хозяйственную деятельность предприятий, но по непонятным причинам 25 мая 2020 года во время заседания в Орджоникидзевском районном суде Запорожья по обвинению Юрия Комиссарова по ст. 191 ч.3 («Хищение в особо крупных размерах») отказались в суде от статуса пострадавшей стороны.