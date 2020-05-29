В Броварах произошла перестрелка: есть раненные. Фото. Видео

В результате стрельбы в Броварах пострадали трое человек. У задержанных изъяли оружие, открыто уголовное производство, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко
Геращенко также отметил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению других преступлений.
«Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», - написал он.
Также в РБК-Украина пресс-секретарь МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах.
«Задержано 10 правонарушителей и изъято немало оружия. Правоохранительные органы сейчас выясняют, что это за оружие. Они только задержаны, сейчас с ними идет работа и сейчас с этим оружием идет работа. Не исключено, что это легальное оружие, то есть зарегистрированное, но чтобы это точно сказать, надо с ними поработать», - заявил Шевченко.
По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.
Шевченко также ответил на уточненное вопрос, действительно ли у правонарушителей изъято в том числе и травматическое оружие.
«Да, безусловно, там использовались оружие с травматическими боеприпасами. Но это не делает оружие не огнестрельным. Даже травматическое оружие является огнестрельным. То есть это не игрушка, не игрушки детские пистолетики. Это огнестрельное оружие. Легальное оно или нелегальное сейчас будет выяснено», - добавил он.
Напомним, сегодня в Броварах произошла стрельба. В результате столкновений были задержаны 10 человек. Предварительно установлено, что столкновения произошли между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Задержанные прибыли из других регионов Украины. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ. У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.