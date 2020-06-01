В Украине стартовал новый этап смягчения карантина

С 1 июня в Украине будет разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Отмена ограничений возможно только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация, сообщает Правительственный портал.
Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.
«Если мы говорим о работе фитнес-центров, то обязательно, чтобы на входе в заведение происходил термоскрининг. Если температура 37,2 градуса и выше, то человек не допускается. Мы рекомендуем, чтобы были антисептики на входе. Работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы. Минздрав разработал целый список рекомендаций, с которыми подробно можно ознакомиться на официальном сайте», - подчеркнул Максим Степанов.
Посмотреть полный список рекомендаций МЗ по работе спортивных залов и бассейнов можно по ссылке.
Как подчеркнул министр здравоохранения, в Украине действует адаптивный карантин.
«Соответсвенно переход на следующий этап смягчений в каждом регионе возможен только если область соответствует всем критериям», - резюмировал Максим Степанов.