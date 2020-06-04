На юге Китая мужчина с ножом напал на школьников: пострадали более 40 человек

РепортерUA 04 Июн 2020 - 10:42

Сегодня, 4 июня, на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и учителей. В результате инцидента пострадали более 40 человек, из которых несколько человек крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали не менее 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, был ранен директор школы и еще один охранник.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Также все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Трое человек сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.

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