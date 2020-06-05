«Вирус не выбирает – веришь ты или нет»: директор запорожской инфекционной больницы о COVID-19, реформе и готовности медиков

Запорожская областная инфекционная больница была определена в перечне баз, которые оказывают помощь пациентам, заразившихся коронавирусом. Инфекционная больница рассчитана на прием 280 больных. В расчете на возможность оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением болезни было развернуто 20 коек для оказания интенсивной терапии и 170 коек для больных со средним течением болезни. Медицинские работники, рискуя своим здоровьем, делали все возможное для оказания помощи поступавшим пациентам с COVID-19. Директор медицинского учреждения Владимир Шинкаренко возглавляет больницу с 2012 года. В интервью РепортерUA он рассказал, как справлялись в начале борьбы с коронавирусом и как обстоит ситуация в медучреждении сейчас.
По словам Владимира Шинкаренко, последняя пандемия, о которой еще помнят люди, была почти 100 лет назад (испанка - грипп, унесший миллионы жизней по всему миру). За это время человечество забыло о тех кошмарах. Были войны, была атомная угроза, а то, что было почти рядом и могло быть еще более разрушительным к людям, забыли. Поэтому весь мир не был готов к проявлениям пандемии указанной инфекции. Украина не была исключением...
«Системы здравоохранения стран Европы, Азии и Америки показали свою не полную способность реагировать на такие угрозы. То, что в свое время было приобретено опытом «крови и потом», утратило свою важность и было заменено на другие приоритеты. Готовность – это не только специализированные здания для инфекционных больных, не только оборудование, средства защиты и дезинфекции, а это и подготовленный персонал, соответствующее финансирование на медикаменты и заработная плата. Этого, к большому сожалению, не предусматривалось... При отсутствии материального, мы делали все возможное, чтобы подготовить медицинских работников к «встрече» с любой особо опасной инфекцией. В течение года проводились учения на базе больницы для медицинских работников отделений и представителей больниц из области», – подчеркнул директор КП «Запорожская областная инфекционная больница».
По словам Владимира Шинкаренко, Областная инфекционная клиническая больница всегда была определена как медучреждение, где будут оказывать медицинскую помощь больным с особо опасными инфекционными заболеваниями – это Эбола, чума, холера, геморрагические лихорадки и др. Один из корпусов больницы всегда предполагался как перепрофилированный госпиталь, так он первый и принял больных с COVID. Больница была рассчитана на любую эпидемическую ситуацию области. Согласно подготовки, медицинский персонал встретил коронавирус как любую другую особенно опасную болезнь.
Отметим, что в Запорожской области также выделены профильные лечебные учреждения для больных COVID: в Мелитополе, Бердянске, Днепрорудном. В областную инфекционную больницу госпитализируют больных COVID со средним и тяжелым течением болезни. Лечение больных проводится по утвержденным протоколам и рекомендациями МОЗ Украины.
Как отмечает Владимир Леонтьевич, весь мир сейчас набирает опыт в лечении COVID, иногда этот опыт печальный.
Благодаря средствам, выделенным из местного бюджета, были закуплены дезинфицирующие средства, защитные костюмы для персонала, лекарства. С начала объявления пандемии Областная инфекционная клиническая больница приняла 142 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сейчас в больнице находится 34 пациента, другие вылечились и были выписаны из стационара. Повторных случаев заражения уже выписанных пациентов, к счастью, не было.
По словам Владимира Шинкаренко, волнение и паника, которые присутствовали в начале из-за нехватки аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, характерно не только для нашей страны. Чтобы избежать этого в дальнейшем нужно обеспечить надлежащее финансирование и, соответственно, оснащение инфекционных больниц по всей Украине.
«Такие страны, как Америка, Испания, Италия – они все были не готовы к такому количеству тяжелых пациентов. Количество умерших в этих странах показывает о необходимости в мирное время всегда держать наготове инфекционные больницы, чему у нас за годы существования украинского государства никогда достаточного внимания не уделялось», – подчеркивает Владимир Леонтьевич.
Аппараты ИВЛ, которые необходимы для лечения этих болезней, должны быть современными, в них должны быть все функции, которых во многих больницах просто нет.
«В городе Запорожье чуть больше современного оборудования, в области – меньше. Нам Запорожье помогло, передав в долг четыре аппарата ИВЛ, которым на сегодняшний день мы и пользуемся», – говорит Владимир Шинкаренко.
Но, кроме того, медики не раз обращались к представителям власти с просьбой сделать капитальный ремонт корпусов больницы и оснастить соответствующим современным оборудованием. Но выделяли мизерные суммы, которых хватало только на то, чтобы сделать косметические ремонты.
«Больница с 2013 года, и ранее обращалась к руководству области с предложениями или капитального ремонта, или строительства нового корпуса инфекционной больницы с современным расположением боксов. Но на сегодняшний день имеем то что имеем. Потребности есть всегда. В 2019 году отремонтировали половину одного из инфекционных отделений, сделали евроремонт благотворители за счет тех средств, которые были собраны. Сотрудники благодарны всем людям, которые нашли средства и поддержали финансирование этого ремонта. Есть на что посмотреть... Но это один этаж из пяти в пятиэтажном корпусе. А у нас есть еще три одноэтажных и один двухэтажный корпус, которые все еще ждут ремонта», – отмечает Владимир Шинкаренко.
На данный момент медики, работавшие с COVID-19, получили надбавки, которые обещала центральная власть. Компенсацию получили за март и апрель. Были и случаи увольнений по разным причинам.
«Причины были разные: и профессионалы, которые всю жизнь отдали этой больнице и которые имеют хронические заболевания. А они, в первую очередь, согласно статистике, склонны к тому, что «COVID-19» их может задеть. Были работники с маленькими детьми, или больными родителями. Это право человека. Да еще и деньги за которые люди идут на риск ... И покажите мне медика, которому в Украине платят нормальные деньги? Я не видел такого и не слышал. Возможно где-то в частной клинике – да, но в структурах, которые были государственные, затем стали коммунальными – нет. На сегодняшний день это коммунальные неприбыльные предприятия, согласно реформы. Я никак не оцениваю второй этап медицинской реформы, я в ней живу увы... Пока реально для моих сотрудников к лучшему ничего не изменилось. На сегодняшний день и вы, и мы, являемся заложниками ситуации. Поэтому «рыдать от счастья» я думаю, будем позже».
«Наших людей ничем не проймешь, ничем не испугаешь»
По словам Владимира Шинкаренко, пока очень трудно спрогнозировать, каким будет вторая вспышка коронавируса, которую уже анонсировали на осень.
«Я не Ванга и не могу сделать прогноз. Наших людей ничем не проймешь, ничем не испугаешь. Есть люди, которые понимают важность и опасность заболевания, а большая часть не понимает. Мозг никому не добавишь. Это недостаток средств массовой информации, на мой взгляд, которые не доносят до конца суть проблемы. А медики за те деньги, которые они получают, не обязаны бегать и во все двери стучать и рассказывать об опасности вируса. На сегодняшний день медицинская реформа показала, что как общество относится к медикам, такой результат и получает», – подчеркивает Владимир Шинкаренко.
На вопрос о том, действительно ли защищают маски от вируса, Владимир Леонтьевич отметил, что больше уверен в респираторах, которыми обеспечен весь медперсонал.
«При работе с пациентами больными COVID-19 используем сертифицированные респираторы класса FFP3, а маски не используем. Мы обеспечиваем сотрудников только сертифицированными изделиями – это наша безопасность, и безопасность наших больных. Многие социально неравнодушные люди от всего сердца привозят нам медицинские изделия и мы благодарны им за это. Но есть нюанс: существуют факты, когда изделия не имеют соответствующие сертификаты (степень защиты). В таком случае мы рекомендуем передать их гуманитарную помощь в те больницы, которые не являются первичным звеном для встречи с «ковидом», – говорит директор.
«Вирус не выбирает – веришь ты или нет»
Также Владимир Леонтьевич отметил, что особо не доверяет экспресс-тестам.
«Мы берем мазки и отправляем в областную лабораторию на анализ ПЦР, там получаем стопроцентный результат. Иногда нужно провести несколько исследований, чтобы выявить действительно ли присутствует вирус, – подчеркнул Владимир Шинкаренко. – По статистике, не беру Испанию, Италию, Америку, где 80-85% люди легко переносят болезнь и не испытывают симптомов. И только от 5-7% имеют тяжелое течение болезни, то, которое заканчивается реанимацией, ИВЛ или летальным исходом. Основная масса людей хорошо переносит и выздоравливает. На сегодняшний день мы видим мировую статистику, которая свидетельствует о том, что вирус выбирает тех, у кого есть проблемы с иммунной системой, хронические заболевания, там, где человек не может долго сопротивляться».
По словам Владимира Шинкаренко, чтобы уберечься от любого вируса главное – всегда следить за своим здоровьем и защищать себя и своих близких и родных.
«Сказать, что особенно снизилась заболеваемость, сейчас я не могу. Но ситуация немного стабилизировалась. Одни выписываются, других привозят. Повторных случаев пока не было, но они возможны – из каждой страны вирус может мутировать. Нет никаких вопросов о том, что это искусственный и, скорее всего, боевой вирус был выделен, а дальше он пошел гулять по миру. Он уже имеет столько модицификаций ... Я бы на самом деле сегодня за жителей Украины меньше переживал, если бы была использована возможность в каждой области сделать обсервации (на примере «Санжар»), особенно на границах, когда люди заезжали в страну. Нужно было им выдержать карантин и тогда мы бы с вами не так переживали. А отпускать под честное слово на домашнюю обсервацию? На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда люди друг к другу ходят и ничего не боятся. Кто верит в эту опасность вируса, кто нет. Вирус не выбирает – веришь ты или нет. У нас лежали из разных концессий люди, которые пренебрегали мерами безопасности, посещали религиозные службы, а затем целыми семьями лежали у нас. Вопрос: почему за чью-то нелепость должно платить государство нашими налогами? Мы бережемся, а кто-то нет», – отмечает Владимир Леонтьевич.
Во время беседы вспомнили и ситуацию со свиным гриппом в 2009 году. Тогда также было недостаточно медикаментов, средств индивидуальной защиты, поэтому имели место летальные случаи.
«Тогда умерло больше людей, чем на сегодняшний день от того же коронавируса. Все зависит от того, как люди за собой смотрят. На сколько развита диагностика заболеваний. При свином гриппе многие не смогли выздороветь несмотря на то, что использовали аппараты ИВЛ. Пусть люди себя берегут и думают друг о друге. Потому что завтра этот вирус может прийти к тебе», - подытожил Владимир Шинкаренко.
КНП «Областная инфекционная клиническая больница» ЗОС была определена в перечне баз, для оказания помощи пациентам, которые соответствуют определению случая 2019-nCoV, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 24.01.2020 № 185 «О мерах по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай)» и приложением к алгоритмам действий разработанных ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины».