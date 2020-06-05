Под Верховной Радой протестуют за отставку Авакова. Фото

РепортерUA, фото РБК-Украина. 05 Июн 2020 - 10:27

В столице проходит массовая акция протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет РБК-Украина.

На месте находится около 400 протестующих. Они требуют отставки министра МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.

На плакатах участников акции написано «Аваков черт», «Долой Авакова», «0% доверия общества! Аваков пошел вон!» и прочее.

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