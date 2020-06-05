Под Верховной Радой протестуют за отставку Авакова. Фото

В столице проходит массовая акция протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет РБК-Украина.
На месте находится около 400 протестующих. Они требуют отставки министра МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.
На плакатах участников акции написано «Аваков черт», «Долой Авакова», «0% доверия общества! Аваков пошел вон!» и прочее.