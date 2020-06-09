В Запорожье задержали экс-чиновника областного комитета по физвоспитанию при МОН, который находился в розыске. Фото

В Запорожье задержали бывшего начальника областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, который находился в розыске с февраля 2020 года. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-служе СБУ региона.
Сообщается, что в июне 2015 года чиновника разоблачили на вымогательстве взятки с местного предпринимателя за продление сроков аренды нежилого помещения. По данным источника РепортерUA в правоохранительных органах, задержанный - экс-начальник Запорожского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Андрей Муштай.
В феврале 2020 года Запорожский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому чиновника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. После оглашения приговора мужчина скрывался от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск.
«Оперативники СБУ задержали осужденного по месту временного проживания в центре Запорожья. Сейчас осуществляется процедура по оформлению и передаче задержанного в учреждение по исполнению наказаний», – говорится в сообщении.
Напомним, недавно СБУ задержала в Запорожье депутата городского совета, который систематически получал взятки от граждан за выделение участков под застройку жилья и для ведения бизнеса. В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 340 тыс. грн от местного жителя. В такую сумму он оценил выделение земельного надела на берегу Днепра под частный дом.
Суд постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 840 тыс. гривен.