Начальника Запорожского райотдела полиции уволили после драки на базе отдыха

РепортерUA 11 Июн 2020 - 08:26

Уволен с должности начальник Запорожского отделения полиции ГУНП региона подполковника полиции Дмитрий Попов. Данное решение было принято после конфликта, который произошел на одной из баз отдыха в Запорожье.

В пресс-службе также сообщили, что конфликт произошел 6 июня. Став его участником, Дмитрий Попов нарушил правила этического поведения полицейских вне службы. В настоящее время он уволен с руководящей и переведен на рядовую должность. По данному факту руководством ГУНП назначено проведение служебного расследования с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.

По данным СМИ, Дмитрия Попова отстранили после конфликта на базе отдыха «Скиф», где правоохранители отмечали праздник. Дмитрий Попов подрался с находившимся на территории базы адвокатом. В результате пришлось вызывать полицию.
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