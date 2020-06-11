В Украине зафиксировали рекордный прирост по коронавирусу

РепортерUA 11 Июн 2020 - 09:18

По состоянию на 8:20 11 июня в Украине зафиксировано уже более 29 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Так, из 29 070 больных COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 689 инфицированных, что является рекордным суточным приростом количества больных.

Вследствие болезни в целом умерли 854 человека, из них 21 - за последние сутки.

Также 13 141 человек выздоровел, за последние сутки - 372.

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