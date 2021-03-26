В Украине рекордный прирост случаев COVID: более 18 тыс. за сутки

РепортерUA 26 Мар 2021 - 09:33

В Украине за сутки выявили 18 тыс. 132 новых случая COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Госпитализированы были 4 826 человек, умерли 326 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

 

«18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Госпитализированы 4 826 человек, летальных случаев - 326», - отметил Степанов.

Также за минувшие сутки выздоровели 7138 человек. Проведено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 614 707 человек;

  • выздоровели - 1 290 158 человек;

  • летальных исходов - 31 461;

  • проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

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