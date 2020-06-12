Венедиктова: Запорожье остается одним из самых криминогенных регионов Украины

РепортерUA 12 Июн 2020 - 13:37

Запорожье остается одним из самых криминогенных регионов Украины. Об этом сегодня в Запорожье, во время представления нового губернатора, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Если мы посмотрим показатели на 10 тыс. населения, то, к сожалению, Запорожская область лидирует», - подчеркнула генпрокурор.

По ее словам, с этой целью сегодня будет проведен координационный совет с правоохранительными органами региона. Также генеральный прокурор отметила, что в Запорожской области существует 122 млн гривен задолженности по зарплате.

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