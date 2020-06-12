В Запорожье представляют нового губернатора: онлайн-трансляция

Сегодня, 12 июня, в сессионном зале Запорожского областного совета представят нового председателя ЗОГА. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Напомним, Кабмин еще 20 мая согласовал кандидатуру на должность нового руководителя Запорожской областной государственной администрации Виталия Боговина.
Сообщалось, что предыдущий глава области Виталий Туринок написал заявление об увольнении по соглашению сторон.
Отметим, что пока нет официальных документов, свидетельствующих о том, кто именно займет кресло губернатора.