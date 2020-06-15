Решали конфликт стрельбой: в Запорожской области задержали членов этнической преступной группировки. Фото

В Кирилловке пытались «решить» конфликт выстрелами. Двое из участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 13 июня около 3:00 ночи в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение от жителя города Мелитополь о том, что в одном из развлекательных заведений в Кирилловке между ним и двумя неизвестными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал травматический пистолет и выстрелил в сторону его автомобиля. После чего злоумышленники покинули место совершения преступления на автомобиле «Nissan».
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска, сотрудники батальона полиции особого назначения.
Подозреваемыми оказались мужчины - 1992, 1993, 1995 годов рождения и двое - 1996 года рождения. Все они являются членами этнической преступной группировки с признаками организованности.
Был объявлен план «Перехват». Получив ориентировку на розыск, работники Васильевского отдела полиции остановили похожий по описанию автомобиль.
У подозреваемых обнаружили и изъяли травматический пистолет и 10 патронов к нему. Двух членов преступной группировки, жителей города Запорожье задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, 12 июня, во время визита в Запорожье, министра внутренних дел Арсен Аваков отметил, что борьба с бандитскими группировками в Запорожском регионе является ключевым вопросом для обеспечения достойного качества и безопасности жизни граждан.