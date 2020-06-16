Ежемесячно зарабатывали около двух миллионов: в Запорожье СБУ блокировала наркотрафик. Видео

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом «синтетики» на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В состав группы входило 7 жителей областного центра, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Оптовые партии метамфетамина заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили «товар» к перепродаже в помещении организатора группы.
Психотропы сбывали через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 кг метамфетамина более чем на 2 миллиона гривен по теневым расценкам.
Организатора группировки правоохранители задержали на автостанции в областном центре во время встречи с очередным клиентом. В ходе семи одновременных обысков по месту жительства и в автомобилях наркодельцов изъято еще 300 граммов психотропных, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафик, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других членов группировки.