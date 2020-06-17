В ВАКС направили обвинительный акт в отношении экс-главы «Запорожьеоблэнерго»

Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления АО «ХК «Энергосети» и руководителя ОАО «Запорожьеоблэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе САП.
Чиновников обвиняют в том, что организовали схему, суть которой заключалась в том, что потребители электрической энергии вместо того, чтобы платить за нее поставщику – ОАО «Запорожьеоблэнерго», перечисляли деньги ЗАО «ХК «Энергосети». Речь идет о платежах от «ЗТМК», ООО «ЗТМК» и ПАО «Днепроспецсталь».
«Однако в рамках досудебного расследования установлено, что намерений выполнять свои обязательства перед ГП «Энергорынок» о перечислении указанных средств у руководителя АО «ХК «Энергосети» не было. Как следствие, государственному бюджету нанесен ущерб на общую сумму 346, 22 млн гривен.
Действия бывшего руководителя ЗАО «ХК «Энергосети» квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины как организацию злоупотребления служебным положением и завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Бывшему руководителю ПАО «Запорожьеоблэнерго» инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).
На сегодня обвинительный акт по делу направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 15 апреля 2019 года экс-главу правления АО «ХК «Энергосети» доставили в НАБУ в порядке экстрадиции из Федеративной Республики Германия. 17 апреля 2019 к нему применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,01 млн гривен, которая была внесена через два дня его защитником.
Вместе с тем, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.