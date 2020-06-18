Депутаты отменили обязательное ВНО в этом году

РепортерUA 18 Июн 2020 - 13:04

Депутаты Верховной Рады поддержали президентский законопроект о свободе выбора вида оценки их результатов обучения. Решение поддержали 356 депутатов.

В пояснительной записке проекта сообщается, что «проект акта предусматривает изменение нормы Закона Украины «Об образовании» по определению Правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания. 

Как сообщает сайт ВРУ, законом также определено, что «продолжительность учебного года в учебных заведениях устанавливается специальными законами. В случае установления запрета участникам образовательного процесса посещать учебные заведения, временно, на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, дата начала и / или окончания соответствующего учебного года (лет) может определяться Кабинетом Министров Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации. Проект Закона зарегистрирован под № 3669.

public://uploads/photos/screenshot_261_1.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...