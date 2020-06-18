Депутаты отменили обязательное ВНО в этом году

Депутаты Верховной Рады поддержали президентский законопроект о свободе выбора вида оценки их результатов обучения. Решение поддержали 356 депутатов.
В пояснительной записке проекта сообщается, что «проект акта предусматривает изменение нормы Закона Украины «Об образовании» по определению Правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
Как сообщает сайт ВРУ, законом также определено, что «продолжительность учебного года в учебных заведениях устанавливается специальными законами. В случае установления запрета участникам образовательного процесса посещать учебные заведения, временно, на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, дата начала и / или окончания соответствующего учебного года (лет) может определяться Кабинетом Министров Украины».
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации. Проект Закона зарегистрирован под № 3669.