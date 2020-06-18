В Запорожском СИЗО покончил с собой мужчина, который напал с ножом на своего сына

В Запорожском СИЗО покончил с собой мужчина, которого задержали за то, что он нанес ножевые ранения своему двухлетнему сыну. Данный факт подтвердили в полиции.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Как сообщал РепортерUA ранее, 16 июня около часа ночи в Новониколаевское отделение полиции позвонила жительница района. Шокированная женщина сообщила, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына.
В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым.