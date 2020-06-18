В Запорожском СИЗО покончил с собой мужчина, который напал с ножом на своего сына

РепортерUA 18 Июн 2020 - 14:12

В Запорожском СИЗО покончил с собой мужчина, которого задержали за то, что он нанес ножевые ранения своему двухлетнему сыну. Данный факт подтвердили в полиции.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. 

Как сообщал РепортерUA ранее, 16 июня около часа ночи в Новониколаевское отделение полиции позвонила жительница района. Шокированная женщина сообщила, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым.

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