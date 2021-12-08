В Запорожье суд отправил в СИЗО девочку-подростка, которая участвовала в избиении школьниц

Сегодня, 8 декабря, Шевченковский районный суд арестовал девушку 2005 года рождения, которая принимала участие в избиении своих ровесниц на территории школы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Рассмотрение вопроса избрания мер другим подозреваемым продолжается.
Напомним, что событие имело место 22 ноября этого года. В отдел полиции № 3 обратились родители потерпевших, которые заявили об избиении своих детей на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района. Предварительное событие квалифицировали по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыто еще по ч. 2 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины. 7 декабря следователям полиции, по согласованию с Шевченковской окружной прокуратурой, трем фигуранткам уголовного производства поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и двум фигуранткам еще и по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня 8 декабря, Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следственного полиции и избрал наиболее «активной» участнице событий меру пресечения на время проведения досудебного расследования в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы.
Рассмотрение вопроса избрания мер другим подозреваемым продолжается.