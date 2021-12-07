Избиение школьниц в Запорожье: четырем подросткам сообщили о подозрении

РепортерUA 07 Дек 2021 - 15:42

Правоохранители сообщили о подозрении четверым подросткам, которые жестоко избили школьниц на территории учебного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры. 

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры г. Запорожья четырем несовершеннолетним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Действия одной из подозреваемых дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. 

Продолжается следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия и другие причастные к указанным преступлениям лица.

Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры. В деле добавилась еще одна статья - ч. 3 ст 300 (изготовление и распространение видеопродукции, которая пропагандирует культ насильства и жестокости) УК Украины.

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