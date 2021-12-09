Избиение школьниц в Запорожье: суд отправил двух девушек под домашний арест

РепортерUA 09 Дек 2021 - 09:35

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меры пресечения в отношении трех несовершеннолетних девушек, которые жестоко  избили ровесниц на школьном стадионе. Они подозреваются в совершении хулиганских действий (по ч.2 ст. 296 УК Украины) и вымогательстве денежных средств (по ч.2 ст. 189 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе суда, одну из подозреваемых 2005 года рождения вчера поместили под стражу на срок 60 дней (до 5 февраля 2022 года включительно).

В отношении двух других подозреваемых 2005 и 2007 годов рождения, применены меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив им покидать жилье по месту их проживания в период с 21-00 час. текущего дня до 6-00 час. на следующий день, сроком 60 дней, определив срок действия этого определения по 5 февраля 2022 года включительно.

Подозреваемые должны: прибывать к следователю, прокурору, в суд по первому вызову; сообщать следователю, прокурору, суду об изменении своего места жительства; не уезжать за пределы населенного пункта, где проживают, без разрешения следователя, прокурора, суда.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...