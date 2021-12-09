Избиение школьниц в Запорожье: суд отправил двух девушек под домашний арест

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меры пресечения в отношении трех несовершеннолетних девушек, которые жестоко избили ровесниц на школьном стадионе. Они подозреваются в совершении хулиганских действий (по ч.2 ст. 296 УК Украины) и вымогательстве денежных средств (по ч.2 ст. 189 УК Украины).
Как сообщили в пресс-службе суда, одну из подозреваемых 2005 года рождения вчера поместили под стражу на срок 60 дней (до 5 февраля 2022 года включительно).
В отношении двух других подозреваемых 2005 и 2007 годов рождения, применены меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив им покидать жилье по месту их проживания в период с 21-00 час. текущего дня до 6-00 час. на следующий день, сроком 60 дней, определив срок действия этого определения по 5 февраля 2022 года включительно.
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Подозреваемые должны: прибывать к следователю, прокурору, в суд по первому вызову; сообщать следователю, прокурору, суду об изменении своего места жительства; не уезжать за пределы населенного пункта, где проживают, без разрешения следователя, прокурора, суда.
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