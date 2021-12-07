В Шевченковском районе Запорожья на школьной площадке избили троих учениц

В Шевченковском районе Запорожья на школьной площадке четверо девочек 15 и 16 лет избили троих школьниц 2005, 2007 и 2008 годов рождения. По факту избиения несовершеннолетних на спортивной площадке одной из запорожских школ открыты два уголовных производства
Расследование проводится по факту совершения хулиганских действий и вымогательства. Личности четырех нарушительниц установлены. Решается вопрос сообщения им о подозрениях в совершенных преступлениях и избрании мер.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 6 декабря во время мониторинга сети интернет на одном из запорожских пабликов было обнаружено видео, на котором несколько девушек наносят телесные повреждения трем школьницам и требуют перевести деньги на их банковскую карту. Установлено, что изложенная информация имеет отношение к произошедшему, сведения о котором были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
22 ноября в отдел полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области обратились родители потерпевших, которые заявили об избиении своих детей. Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района.
Предварительное событие квалифицировали по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данному факту подразделением дознания сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все потерпевшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее выводам, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается.
В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлены нарушившие травмы лица. Это четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет. 6 декабря, после того, как видео было обнародовано в социальной сети, по процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры, уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыт еще по ч. 2 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.