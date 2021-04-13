В Шевченковском районе Запорожья школьницы устроили драку: полиция проводит проверку

В Шевченковском районе Запорожья две школьницы устроили драку. Причиной конфликта стал парень. Видео драки выложили пользователи соцсети.
Как стало известно, вопиющий случай произошел 12 апреля в районе «ДД». На видео видно, как старшая школьница сильно избивает младшую, бьет головой о землю. Дети вокруг лишь снимали происходящее на телефон.
В полиции сообщили, что сведения по данному факту внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Личности участников драки установлены. На данный момент проводится проверка.
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