За сутки в Украине зафиксировали 921 случай COVID-19

По состоянию на 19 июня зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса. В стране третий день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19. Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.
Всего с начала пандемии заболели 34 984 человек, а выздоровели 15 447 человек. Также за минувшие сутки скончались еще 19 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской и Ровенской областях.
Отметим, в Украине в последнюю неделю фиксируют значительное увеличение числа зараженных коронавирусом. Это может закончиться усилением карантина.
В частности, три дня подряд в стране сообщают об антирекордах. 17 июня было 758 новых зараженных, 18 июня - 829 и сегодня, 19 июня, уже 921 зараженных за сутки.