За сутки в Украине зафиксировали 921 случай COVID-19

РепортерUA 19 Июн 2020 - 09:34

По состоянию на 19 июня зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса. В стране третий день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19. Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заболели 34 984 человек, а выздоровели 15 447 человек. Также за минувшие сутки скончались еще 19 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской и Ровенской областях.

Отметим, в Украине в последнюю неделю фиксируют значительное увеличение числа зараженных коронавирусом. Это может закончиться усилением карантина.

В частности, три дня подряд в стране сообщают об антирекордах. 17 июня было 758 новых зараженных, 18 июня - 829 и сегодня, 19 июня, уже 921 зараженных за сутки.

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