В Украину вернулись осужденные в Ливии моряки. Фото

Украинский экипаж танкера «Рута» сегодня, 19 июня, вернулся в Украину. Моряки вернулись домой после трех лет пребывания в ливийской тюрьме. Об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства приветствовал возвращение 14 украинских моряков домой.
«Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи», - заявил он.
По словам Зеленского, возвращения украинских граждан домой удалось совместными усилиями Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины в ходе переговоров с властями Ливии.
Экипаж танкера «Рута» задержали в 2017 году по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. В результате украинцев отправили тюрьму, где они находились до этого времени.
Кроме того, в Ливии удерживаются 4 украинца - члены экипажа танкера «Captain Khayyam».