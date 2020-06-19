В Украину вернулись осужденные в Ливии моряки. Фото

РепортерUA, фото ОП 19 Июн 2020 - 16:07

Украинский экипаж танкера «Рута» сегодня, 19 июня, вернулся в Украину. Моряки вернулись домой после трех лет пребывания в ливийской тюрьме. Об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства приветствовал возвращение 14 украинских моряков домой.

«Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи», - заявил он.

По словам Зеленского, возвращения украинских граждан домой удалось совместными усилиями Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины в ходе переговоров с властями Ливии.

Экипаж танкера «Рута» задержали в 2017 году по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. В результате украинцев отправили тюрьму, где они находились до этого времени.

Кроме того, в Ливии удерживаются 4 украинца - члены экипажа танкера «Captain Khayyam».

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