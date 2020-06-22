На Херсонщине фермера застрелил его же компаньон: труп нашли на дне канала. Фото

В Херсонской области убили местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сообщается, что в полицию 18 июня они обратилась женщина, заявив, что на территории Олешковского района исчез ее отец - 57-летний житель Херсона. Женщина рассказала, что отец занимается сельскохозяйственным бизнесом и еще 14 июня на собственном автомобиле ВАЗ-2109 уехал по делам к своему компаньону. После чего на телефонные звонки мужчина не отвечал. Пять суток он не выходил на связь, поэтому женщина обратилась в полицию.
Полиция объявила мужчину в розыск. Сначала опросили 39-летнего компаньона пропавшего, к которому он собирался поехать. Мужчина подтвердил, что товарищ действительно приезжал к нему 14 июня, но в тот же день уехал. Компаньон добавил, что фермер собирался поехать в город Черкассы на закупку овощей. Тем не менее, эта версия не подтвердилась. На связь с черкасским предпринимателем пропавший не выходил.
За сутки силовики опросили коллег пропавшего, знакомых и родственников, проверили видео с камер видеонаблюдения, чтобы отслеживать движение автомобиля херсонца, но следы мужчины обрывались в Олешковском районе.
Тогда правоохранители отработали различные версии возможного развития событий и основное внимание сосредоточили на компаньоне пропавшего. Мужчина путался в показаниях, нервничал. В тот же день он признался в совершении преступления.
Подозреваемый утверждает, что фермер требовал с него деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей. Злоумышленник объяснил, что компаньон якобы не впервые вымогал у него средства, из-за чего он был вынужден брать кредиты.
Когда подозреваемый отказался давать деньги, между мужчинами вспыхнула ссора. Во время конфликта злоумышленник выстрелил в компаньона из собственного охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем тело погибшего вместе с его автомобилем злоумышленник сбросил в Северо-Крымский канал.
Полицейские обнаружили ружье по месту жительства подозреваемого и направили оружие на экспертизу. Автомобиль обнаружили на дне канала и с помощью тросов вытащили на поверхность. В салоне нашли тело погибшего с ранением головы. Окончательную причину смерти мужчины должна определить судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.