Спасатели нашли под завалами в Позняках пятого погибшего

На месте взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках спасатели нашли тело еще одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
Тело 44-летнего мужчины опознал сосед. Таким образом с начала проведения работ из-под завалов изъяли тела пяти человек: двух женщин в возрасте 77 и 46 лет, в также трех мужчин 29, 53 и 44 лет.
Работу спасателей координирует Штаб по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации. Всего на месте работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСЧС 19 единиц техники и 91 спасатель.
Напомним, что из резервного фонда столицы выделят 30 млн грн для покупки жилья пострадавшим от взрыва киевлянам. Аналогичную сумму ожидают также от государства.