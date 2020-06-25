Число случаев коронавируса в Украине за сутки приближается к тысяче

По состоянию на утро 25 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились еще 994 человек. Больше всего инфицированных во Львовской, Закарпатской, Одесской областях и Киеве. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала пандемии заразились 40 008 человек, из них 17 758 человек выздоровели и 1 067 человек умерли.
За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 349 человек и 16 человек умерли.
Отметим, что это самое большое число за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.
Сейчас Львовская область является антилидером по количеству новых случаев - 204. Это уже продолжается несколько недель. Далее Киев, Черновицкая и Ровенская области.
Несмотря на это, Киев и Львов продолжают ослаблять карантин. В частности, вчера в столице открыли рестораны и кафе, кинотеатры, театры и бассейны. А во Львове открыли рестораны и спортклубы.