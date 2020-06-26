В Запорожье предотвратили контрабанду российских сигарет на более чем 2 млн грн. Фото. Видео

СБУ разоблачила группу, которая занималась переправкой в Запорожье контрафактной подакцизной продукции производства РФ с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среднемесячный теневой оборот дельцов составил более 2 миллионов гривен. По данным следствия, подпольный бизнес организовали четверо жителей областного центра и Мелитополя. Поддельные табачные изделия фигуранты нелегально ввозили в регион под видом марок известных иностранных брендов. Незаконно переправленный товар они реализовывали крупными партиями оптовым клиентам, а также сбывали через местные торговые точки.
Во время обысков в складских помещениях, гаражах и квартирах участников группы правоохранители изъяли «ежемесячную поставку» в размере 80 000 пачек контрафактных сигарет на общую сумму свыше 2 миллионов гривен. Также выявлено 8000 американских долларов и 74 000 гривен, банковские карточки и черновые записи с данными о покупателях и логистику перемещения контрафакта.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.