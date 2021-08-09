В Украине задержали членов крупнейшей итальянской мафии. Фото

РепортерUA 09 Авг 2021 - 15:59

Правоохранители разоблачили в Одессе канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз. Курировали канал контрабанды члены крупнейшей итальянской группировки мафии "Ндрагета". Об этом сообщает СБУ.

"Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", - рассказали в СБУ.

Спецслужба получила информацию, что через Украину в ЕС планируют нелегально переправить крупную партию наркотиков, спрятав их в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином. Вблизи порта силовики задержали иностранца-соорганизатора контрабанды, а на одном из рынков Одесской области были задержаны еще двое участников банды, которые должны были встретить груз.

Правоохранители уже возбудили дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса и проводят расследование.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/d363be1c98d12de0611fa12d6487d7be.jpg
public://uploads/photos/2f074bca5bd9564fb5f98373ddc6f9f4.jpg
public://uploads/photos/917338982841f3276325f36254c27622.jpg
public://uploads/photos/e228256efcd3ba1b4a286bedba92f06a.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...