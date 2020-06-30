Правительство готовится ко второй волне COVID-19

Правительство готовит больницы ко второй волне коронавируса. На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, уже заняты больными. Об этом шла речь на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.
«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», – сказал Владимир Зеленский.
Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.
В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей. Также Зеленскому доложили о ситуации на Прикарпатье и международной помощи. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы.