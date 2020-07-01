В Анталию прилетели первые украинские туристы. Фото

В турецкой Анталии впервые после долгого перерыва, вызванного коронавирусом, приземлились два самолета с украинскими туристами. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на консула Украины в Анталии Вячеслава Хоменко, который встречал туристов в аэропорту.
«321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было», - рассказал дипломат агентству.
По его словам, после процедуры паспортного контроля и проверки состояния здоровья все прибывшие украинцы отправились в отели.