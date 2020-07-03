И.о. главы Нацбанка назначена Рожкова

РепортерUA 03 Июл 2020 - 18:52

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины до назначения нового председателя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

"Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины", с данного момента исполнять обязанности главы Национального банка будет первый заместитель председателя Екатерина Рожкова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВР освободила Смолия от должности главы Нацбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия, его обязанности будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Добавим, что первым заместителем главы Нацбанка Рожкову назначили в 2018 году.

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