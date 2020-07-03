И.о. главы Нацбанка назначена Рожкова

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины до назначения нового председателя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
"Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины", с данного момента исполнять обязанности главы Национального банка будет первый заместитель председателя Екатерина Рожкова", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ВР освободила Смолия от должности главы Нацбанка.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия, его обязанности будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
Добавим, что первым заместителем главы Нацбанка Рожкову назначили в 2018 году.