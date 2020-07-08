Пожар в Луганской области: правоохранители уточнили информацию о погибших

По состоянию на утро вследствие лесных пожаров в Луганской области официально подтверждена гибель четырех человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Такую информацию подтвердила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
«Утром умер мужчина, который был эвакуирован с ожогами в больницу, к сожалению, сейчас четверо погибших, одного мы ищем», - сказала Татьяна Погукай.
По ее словам, родственники сообщили, что дедушка поехал в поселок Смоляниново, машину нашли, сейчас ведутся работы по поиску мужчины.
Напомним, что 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.
Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.
Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.
«По состоянию на 7:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи селя Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24), села Капитаново (кварталы 74, 84, 80, 78) и села Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площадь пожара устанавливается», - указали в ГСЧС.