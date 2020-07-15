В столице убили следователя СБУ, который расследовал дела о госизменах. Фото

РепортерUA, фото УНН 15 Июл 2020 - 11:16

В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь.

Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся у УНН информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

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