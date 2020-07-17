Конфликт на Федотовой косе: полиция проверяет законность установки шлагбаума

Вчера, 16 июля, в Кирилловке из-за шлагбаума на Федотовой косе произошел конфликт между полицейским и инспектором Приазовского национального природного парка. Видео конфликта на своей странице в фейсбуке опубликовал директор Нацпарка Дмитрий Воловик.
Сотрудник полиции утверждал, что шлагбаум установлен без согласования с полицией, в Нацпарке заявляют, что такое согласование не требуется.
Как стало известно, на Федотову косу подъехал сотрудник полиции, который заявил, что для установки шлагбаума на дорогах общего пользования необходимо согласование с полицией. Ему предъявили письмо из облгосадминистрации, в котором говорится, что дорога за Степком не является дорогой общего пользования и не находится на балансе Службы автодорог - согласование полиции на установку шлагбаума не требуется.
Но полицейский составил на инспектора Нацпарка админпротокол ( по ч. 1 ст. 140 КУпАП) и заблокировал работу шлагбаума. В результате сотрудники Национального парка также вызвали полицию, чтобы составить админпротокол по 91 статье (нарушение правил охраны объектов природно-заповедного фонда). По словам Дмитрия Воловика, полицейский уехал, шлагбаум возобновил работу.
«Полицейский тихо слинял, не дожидаясь следственно-оперативной группы, вызваной инспекторами парка. Ни единого предписания, либо запрета на нашу деятельность до сих пор не обнародовано. Как бы не хотелось отдельной категории граждан утопать в собственных отходах прямо посреди природно-заповедного фонда, ничего у них не выйдет. Фотографии- достойное окончанее вчерашнего дня. Продолжение следует...», - написал Дмитрий Воловик.
В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области прокомментировали данное событие:
«16 июня около 11:00 инспектором Управления патрульной полиции в Запорожской области у Степка в пгт Кирилловка по факту нарушения п. 32.1 Правил дорожного движения Украины относительно инспектора охраны окружающей природной заповедного фонда Приазовского Национального природжного парка, жителя Мелитопольского района 1986 года рождения, вынесено постановление об админинстративном правонарушении по ч. 1 ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Законность установки шлагбаума проверяется правоохранителями Кирилловского отделения полиции ГУНП в ходе расследования уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины».
Как сообщал РепортерUA ранее, шлагбаум установили еще в прошлом году. Сообщалось, что решение об ограничении проезда было принято из-за того, что отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Въезд на территорию Федотовой косы с 19 июня 2019 года разрешен только по пропускам. Оформить документ можно бесплатно всего за три минуты. Бесплатным остается и въезд на Степок, но есть исключение. Автомобилям, которые приехали на эту территорию с ночевкой придется заплатить 200 гривен за сутки.