В центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками. Видео

Утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план «Заложник». Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», - говорится в сообщении.
Известно, что внутри автобуса может находится около 20 человек.
Местное издание «Волынские новости» информирует, что очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.
На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.
В полиции также сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.
По последним данным, около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.