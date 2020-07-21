В центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками. Видео

РепортерUA, видео Youtube 21 Июл 2020 - 11:00

Утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план «Заложник». Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», - говорится в сообщении.

Известно, что внутри автобуса может находится около 20 человек.

Местное издание «Волынские новости» информирует, что очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.

На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

В полиции также сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

По последним данным, около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...