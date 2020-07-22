Карантин в Украине продлили до 31 августа

РепортерUA 22 Июл 2020 - 13:46

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Это решение было принято на сегодняшнем заседании 22 июля.

Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В  некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Напомним, еще 17 июля глава Минздрава Максим Степанов назвал новую дату окончания карантина в Украине - 31 августа. Такое решение было принято с учетом роста количества коронабольных.

Ранее также говорилось, что страну поделят на 4 зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться. 

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