Футбольные качели Мирчи Луческу: каковы шансы «Динамо» Киев

Конец сезона в украинском футболе ознаменовался оглушительной сенсацией. Главным тренером киевского «Динамо» был назначен Мирча Луческу, в бытность тренировавший 12 лет другой украинский футбольный гранд – команду донецкого «Шахтер».
Футбольные качели Мирчи Луческу
В истории футбола немало было случаев, когда на тренерском мостике команд, являющихся чемпионате непримиримыми соперниками, появлялся один и тот же тренер. Так было в свое время с Карло Анчелотти, возглавляющего в разные годы итальянские клубы - гранды «Ювентус» и «Милан». Непримиримость этих двух лагерей в Италии хорошо известна. Подобные переходы были в карьере португальца Жозе Моуринью, которому довелось стоять у руля английских клубов «Челси» и Манчестер Юнайтед». Аналогичных примеров предостаточно в европейском футболе.
Одним словом, тренировать команду, которая ранее числилась в лагере ярых противников, явление в тренерском корпусе вполне обыденное явление. Совсем недавно подобная сенсация всколыхнула новостные ленты в Украине. Киевское «Динамо» возглавил ни кто иной, как Мирча Луческу. Казалось бы, ничего необычного в этой новости нет. Одни тренера уходят, другие приходят. Однако только не в этом случае! Здесь ситуация для украинского футбола экстраординарная. Этот румынский специалист в течение 12 лет руководил донецким «Шахтером», самым главным оппонентом киевских динамовцев на внутренней арене. Вместе со специалистами команды Superbet.guru решили разобраться в шансах этого именитого тренера в Киевском Динамо.
Никакого театра - только работа
Динамовцы Киева, в который раз провалили сезон, уступив чемпионский титул донецкому «Шахтеру». Большие проблемы возникли и с попаданием команды в квалификацию Лиги Чемпионов. При таких раскладах, ранее невысокие ставки на киевское «Динамо» в еврокубках и на внутренней арене упали до непристойного уровня. Руководство клуба недолго думая уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. Однако дальше стало совсем весело! Последующие новости из штаба киевского «Динамо» всколыхнули футбольное сообщество Украины.
Легендарный украинский футбольный клуб возглавил сам «Мистер» (прозвище Мирчи Луческу, приклеившееся к нему в бытность главного тренера «горняков»). Болельщики и фаны обеих команд в полном недоумении. Букмекеры тоже оказались в непростой ситуации. Перестановки на тренерском мостике динамовцев действительно необычны и чреваты серьезными переменами в элите украинского футбола.
Повод для сплетен, версий и предположений великолепный! Кто мы мог подумать, что под динамовские знамена придет специалист, основной целью которого в течении долгих 12 лет была полная и безоговорочная победа над динамовским клубом. Однако у судьбы и у Луческу на этот счет иная точка зрения. Как, оказалось, совсем нетрудно сменить фирменный клубный пиджак донецкого «Шахтера» на реглан с динамовской символикой. «Для меня важна только работа. В «Динамо» есть все – хорошие футболисты и прекрасная тренировочная база. Нет только нужной игры и результатов, которые должны соответствовать статусу великой команды», сказал Мирча Луческу в одном из своих последних интервью.
Каковы шансы «Динамо» Киев с «Мистером» во главе?
Судя по тому, в каком замешательстве пребывают букмекеры, трудно сегодня предугадать как будут развиваться обстановка в команде. Впереди новый сезон и первый экзамен для «динамовцев» станет именно очная дуэль против донецкого «Шахтера» в матче за Суперкубок. До матча, который состоится 25 августа 2020 года на арене НСК «Олимпийский, осталось чуть больше трех недель.
Интересный факт! На поле в составе «горняков» выйдут футболисты, которые очень хорошо знают румынского специалиста по работе с командой, с которым добивались успеха в чемпионате УПЛ и на международной арене.
Легальные букмекеры уже начали принимать ставки на этот матч. Какими бы регалиями не блистал «мистер», шансы на победу в предстоящем матче выше у бывшей «родной» команды румынского тренера. На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 3.50-3.65. Победа «Шахтера» оценивается кэфами 1.90-2.00.