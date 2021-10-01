В Запорожье «Заря» проиграла именитому клубу «Рома». Фото

РепортерUA 01 Окт 2021 - 08:53

На стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье «Заря» сыграла свой первый домашний матч группового этапа Лиги Конференции. Первым соперником на запорожской земле стал именитый клуб «Рома» во главе с всемирно известным тренером Жозе Моуриньо.

Как сообщает издание Запорожский спорт, «Заря» на поединок подошла с кадровыми потерями, и потому даже на заменимые у Виктора Скрипника не было ни одного защитника. Матч начался с быстрого гола в ворота луганского клуба. На 7-й минуте забил Эль Шаарави. После этого «Рома» отдала инициативу «Зари» и подопечные Скрипника очень остро атаковали, однако забить так и не удалось. На перерыв клубы ушли при минимальном преимуществе римского клуба - 0: 1.

После отдыха «Заря» побежала вперед и почти сразу пропустила два гола, на 66-й минуте отличился Смолинг и на 68-й забил Абрахам. Хозяева, при полных трибунах конечно очень хотели забить, однако мяч коварно не хотел залетать в ворота. В результате 0:3 в пользу «Ромы».

В другом матче нашей группы «ЦСКА» София и «Будё-Глимт» сыграли вничью 0:0. Следующий поединок «Заря» сыграет в Болгарии против «ЦСКА», а «Рома» поедет в Норвегию на матч с «Будё-Глимт».

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