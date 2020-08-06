В Украине новый антирекорд по количеству случаев коронавируса: более 1300 в сутки

В Украине на утро 6 августа зафиксирован уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украина.
Так, из 76 808 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1318 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1819 человек, из них 31 - за последние сутки.
Обновленных данных в отношении лиц, которые выздоровели от болезни пока нет. По последним данным, в стране выздоровели уже 41527 человек.