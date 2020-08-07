Визит Макрона в Бейрут: начались антиправительственные протесты, есть раненые. Видео

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили 6 августа слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре ливанской столицы. Как передают СМИ с места событий, группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи, пишет УНН.
Сообщается, что манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир возле зданий газеты An Nahar и городской мэрии. При этом они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Протестующие впервые вышли в четверг на улицы Бейрута после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. Согласно последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 145 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.
Активистов, которые требуют отставки правительства Хасана Диаба, воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг «Да здравствует Франция!».
Общаясь с активистами, Макрон пообещал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии. Коснувшись продолжающегося в стране кризиса и острого противостояния правительства и оппозиции, французский президент сообщил, что предложит лидерам Ливана вступить в правдивый диалог и заключить новую политическую сделку. Он отметил, что арабская страна нуждается сейчас в реформах и национальном согласии, подчеркнув при этом, что международная помощь не попадет в руки коррупционеров, а будет передаваться гражданским обществам.