Владимир Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на Совбезе РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России. По итогам этого заседания российский президент Владимир Путин примет решение о признании так называемых "ЛДНР".
Об этом глава государства написал в Twitter.
«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», - сообщил Зеленский.
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцлера Германии.
Канцлер в свою очередь осудил решение России признать независимость "ЛДНР", заявив, что такой шаг будет резко противоречить минским соглашениям и станет односторонним нарушением этих соглашений со стороны РФ.
Шольц также призвал Путина к немедленной деэскалации и отводу силы от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и установить признаки разрядки. Россия несет здесь особую ответственность.
Напомним, сегодня Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".