В Беларуси прошли массовые протесты после выборов: последняя информация. Фото. Видео

В Беларуси 9 августа состоялось голосование на президентских выборах, после чего в стране закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. После объявления предварительных результатов, согласно которым Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская менее 7%, почти во всех городах страны начались массовые протесты, а затем и столкновения с милицией, использующей спецсредства. Об этом пишет РБК-Украина.
Предварительные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах президента проголосовали 84,05% избирателей.
ЦИК Беларуси уже объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов. По предварительным данным, за него проголосовали 92,7%, за Тихановскую - 3,89%. Штаб Тихановской утверждает, что она побеждает как минимум на 20 участках в Минске.
По данным государственного экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов.
Отметим, опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» по заказу телеканала «Мир». Этот телеканал считается провластный.
При этом результаты с 18 зарубежных участков получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.
Так, Светлана Тихановская набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.
Протесты после окончания голосования
Протесты по всей Беларуси начались вечером 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков на президентских выборах. Силовики заблокировали улицы техникой. Во время протестов начались столкновения.
Со стороны правоохранительных органов в ход пошли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Людей кидали в автозаки. Более 20 микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа провели зачистку в центре Минска.
В Салигорске, Молодечно, Жодино, Дзержинск, Фаниполь правоохранители опустили щиты и стали на сторону народа, а в Пинске протестующие разбили палатку и проводили переговоры с силовиками и местной властью.
По данным правозащитной организации «Вясна», милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.
МВД заявило, что перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействовало дополнительные силы. При этом силовики признали, что проводят массовые задержания, однако о применении спецсредств говорить отказываются.
В ходе протестов в Беларуси есть и первый погибший, о котором сообщают местные СМИ. Им оказался молодой человек Евгений Звичкин. Также сообщается, что 4 человек госпитализировали, в том числе журналиста AP.
Позиция Тихановской
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям. Она призвала остановить насилие на массовых протестах.
Главная соперница Лукашенко заявила, что не собирается принимать участия в митингах до оглашения официальных результатов, которые собирается обжаловать.
Штаб Тихановской забаррикадировался. Оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.
Ситуация в стране
Некоторые сайты белорусских средств массовой информации работают со сбоями. Не открываются агентства БелТА, а также портал tut.by. Глушится телефонная связь.
Кроме того, сообщается, что с начала протестов перестали работать службы такси.
Под утро в Минске волна массовых протестов пошла на спад. В соцсетях сообщают, что практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.
Сами участники акций разбились на группы и рассредоточились по городу. Часть демонстрантов собираются продолжить активную фазу акции протеста 10 августа.
Открытие дел
Следком Беларуси открыл уголовные дела в связи с массовыми протестами в стране, которые вспыхнули после выборов. Дела открыты по факту массовых беспорядков. Об этом пишет БелТА.
По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.
«Они (массовые беспорядки) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», - отметил Носкевич.
Он отметил, что дела открыты по различным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение сободы дои 15 лет.
Позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, которое вспыхнуло в результате протестов. Он считает, что лишь диалог позволит обеспечить гражданам Беларуси выход из кризисной ситуации. Об этом Зеленский написал в Telegram.
Президент отметил, что насилие, которое сейчас наблюдается в Беларуси - это следствие сомнений легитимности власти.
«Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия», - сообщил Зеленский.
Президент Украины заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к «горьким последствиям».
«Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса», - написал Зеленский.